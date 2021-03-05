Aboubakar: Anlık bir tepki vermem yanlıştı
Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, Malatya’da oyundan alınmasına tepki gösteren Kamerunlu golcüye sert çıktı, “Burada karar verici olan benim. Bir sıkıntın varsa bunu ifade edeceğin yer saha değil” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş’ta ikinci dönemini yaşayan ve attığı birbirinden kritik gollerle eski günlerine dönüş yapan Vincent Aboubakar ile Teknik Direktör Sergen Yalçın dün tesislerde özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni Malatyaspor maçının 85. dakikasında oyundan alındığı için siyah-beyazlı hocaya tepki gösteren Kamerunlu oyuncuya uyarı geldi.
Atiba’ya asist yapan Aboubakar’a gol atma hırsını anlayışla karşıladığını aktaran siyah-beyazlı teknik adamın, “Herkese eşit şekilde forma vermeye çalışıyoruz. Futbolunla takıma çok şey katıyorsun ama lig sadece tek maçtan ibaret değil. Önümüzde daha çok kritik haftalar var. Önce takım olmalıyız. Eğer bir sıkıntın varsa bunu ifade edeceğin yer saha değil. Benim odamın kapısı herkese açık” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Aboubakar’ın net bir tavır sergileyen Sergen Yalçın’a hak verdiği kaydedildi. Kamerunlu yıldızın, “Oyunun bitmesine az bir süre kalmıştı. Gol atacağıma inanıyordum. Anlık bir tepki vermem yanlıştı. Tamamen maçın atmosferinden dolayı öyle davrandım” dediği kaydedildi. (MİLLİYET)