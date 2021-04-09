34. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş'ın Erzurumspor deplasmanında oynayacağı karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
GÜNDEM 09.04.2021, 12:59
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TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından bu haftaki maçların programı ve hakemleri açıklandı...
10 Nisan Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor - Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
11 Nisan Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
12 Nisan Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Gaziantep Futbol Kulübü: Mete Kalkavan