25 maçta 56 gol şampiyon yapıyor!
Beşiktaş süper ligde topladığı puanların yanında oynadığı futbol ve gol sayısı ile fark oluşturuyor.
GÜNDEM 28.02.2021, 11:44 28.02.2021, 11:49 kartalbakışı.com
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Vodafone Park’ta Yukatel Denizlispor’u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig’de 56 gole ulaştı. 25 lig sınavına çıkan Kartal’ın maç başına gol ortalaması 2,24 oldu.
Siyah-beyazlı takım 2002-2003 sezonundan sonra ligde ikinci kez 25 maçta 56 gol atmayı başardı.
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki 2015-16 sezonunda 25. haftayı 56 golle kapatırken, sezon sonunda ezeli rakiplerinden Fenerbahçe’nin önünde şampiyon olmayı başarmıştı. Kartal, 34 lig maçı oynadığı 2015-16 sezonunu 75 golle kapatmıştı. (MİLLİYET)