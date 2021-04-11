Cenk Tosun geçtiğimiz hafta Alanya karşısında sabah Kovid-19 testine girerken, akşamında hiç idman yapmamasına rağmen ilk 11'de oynayıp, 1 de gol atmıştı. Cenk ile görüşen Sergen Yalçın, oyuncusuna fizik durumunu sordu, "Geçtiğimiz haftadan çok daha iyi durumdayım" yanıtı aldı. Yalçın ise öğrencisine, "Bu maçta skora göre seni daha uzun süre sahada tutabilirim, gücünü kontrollü kullan" dedi. (SABAH)