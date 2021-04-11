Gücünü kontrollü kullan

Erzurumspor deplasmanında Aboubakar'ın yokluğunda gözler Cenk Tosun'da. Sergen Yalçın maç eksiği olan golcü oyuncudan gücünü kontrollü kullanmasını istedi.

FUTBOL 11.04.2021 - 12:08 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Gücünü kontrollü kullan
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Cenk Tosun geçtiğimiz hafta Alanya karşısında sabah Kovid-19 testine girerken, akşamında hiç idman yapmamasına rağmen ilk 11'de oynayıp, 1 de gol atmıştı. Cenk ile görüşen Sergen Yalçın, oyuncusuna fizik durumunu sordu, "Geçtiğimiz haftadan çok daha iyi durumdayım" yanıtı aldı. Yalçın ise öğrencisine, "Bu maçta skora göre seni daha uzun süre sahada tutabilirim, gücünü kontrollü kullan" dedi. (SABAH)

#Beşiktaş #Cenk Tosun #Sergen Yalçın
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.