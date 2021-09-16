GSB kura sonuçları sorgu ekranı! Gençlik ve Spor Bakanlığı (İŞKUR) başvuru sonuçları açıklandı mı?

GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) personel alımı için kura çekimi dün sabah saatlerinde yapıldı. Noter huzurunda şeffaf şekilde yapılan kuraçekimi peşinden GSB kura sonuçları gündem oldu. Bir çok aday şimdi "GSB kura sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı İşkur başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularını araştırıyor.

GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB tarafından kura sonuç tarihine ait herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Sonuçların gün içerisinde açıklanması öngörülüyordu fakat beklenen gerçekleşmedi. GSB sonuçları açıklanır açıklanmaz sitemizden ilan edilecek.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Güvenlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

Temizlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Kura Çekimi Duyurusu

Bakanlığımızca 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Sürekli işçi Alımı Kura Çekimi gerçekleştirilecektir.