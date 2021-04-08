Granada Manchester United hangi kanalda, şifresiz mi? Granada Manchester United saat kaçta?

UEFA Avrupa Liginde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Futbol severlerin merakla beklediği karşılaşmalardan birisi İspanyol temsilcisi Granada ile İngiliz devi Manchester United'ın karşılaşacağı maç olacak. Son 16 turunda Milan'ı 1-1 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakan M.United ile Molde'yi 2-0 ve 1-2'lik skorlarla eleyen Granada tarihlerinde ilk kez rakip oldular. Peki Grana Manchester United saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Son haftalarda oldukça formsuz olan İspanyol takımında Vico, Quini, Marin, Quina, Milla ve Lozano oynayamayacak. Manchester United'ta ise Jones, Martial ve Bailly karşılaşmada forma giyemeyecek isimler. 8 Nisan 2021 Perşembe akşamı oynanacak maçın yayın bilgileri haberimizde...

Granada Manchester United hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi mücadelsinde İspanya'da oynanacak maçı Bein Sports Max 1 kanalı canlı olarak futbol severlere sunacak ayırca Azeri kanal CBC Sport maçı yayınlayacak.

Granada Manchester United saat kaçta?

Karşılaşma 22:00'da başlayacak.