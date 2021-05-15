Göztepe maçından sonra gözyaşları ve büyük sevinç
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu son hafta maçında Göztepe'yi 2-1 yenerek averajla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaşlı futbolcular müsabakadan sonra büyük sevinç yaşadı.
GÜNDEM 15.05.2021 - 23:42 15.05.2021 - 23:47 Kartal Bakışı
Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı futbolcular, bir süre saha içinde şampiyonluğu kutladı. Siyah-beyazlı oyuncular daha sonra kendilerini desteklemeye gelenlerle bu coşkusunu sürdürdü. (NTV)
İşte o coşkudan kareler...
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