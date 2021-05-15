Göztepe maçından sonra gözyaşları ve büyük sevinç

Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı futbolcular, bir süre saha içinde şampiyonluğu kutladı. Siyah-beyazlı oyuncular daha sonra kendilerini desteklemeye gelenlerle bu coşkusunu sürdürdü. (NTV)

İşte o coşkudan kareler...