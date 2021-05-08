Süper Lig’de bugün itibarıyla son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı sezonun düğümü bu hafta çözülebilir.

Siyah-Beyazlılar, bu akşamki derbide Galatasaray’ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Stadı’ndan şampiyon ayrılacak.

Fenerbahçe’nin Başkent’te yenilmesi halinde Beşiktaş’ın derbiden alacağı 1 puan da Kara Kartal’ı sezonun şampiyonu yapacak. Eğer Beşiktaş derbide puan kaybı yaşar ya da Sergen Yalçın’ın takımı bu akşamı kayıpsız geçmesine rağmen Fenerbahçe de Ankaragücü’nü yenerse final son 2 haftaya kalacak.

Gözler Seyrantepe’de; kulaklar Başkent’te

Beşiktaş’ta teknik adamlık koltuğuna geçen sezonun Şubat ayında resmen oturan Sergen Yalçın, 3. sırada tamamladığı dönemin ardından bu kez şampiyonluğa koşuyor. Efsanesi olduğu kulüpte daha önce futbolcu olarak 3 kez bu sevinci yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, bu kez hoca olarak mutlu sona ilk kez ulaşmayı hedefliyor. Hafta başından beri yapılan takım çalışmalarında oyuncularını şampiyonluk için hazırlayan Yalçın, derbiyi kazanıp sonrasında Fenerbahçe’nin Ankaragücü’yle deplasmanda aynı saatte oynayacağı maçtan gelecek haberi beklemeyi hedefliyor.

‘Sergen attı, şampiyonluk geldi’

Siyah-Beyazlılar’da futbolcu olarak ilk Süper Lig şampiyonluğunu 1991-92 sezonunda yaşayan Yalçın, 1994-95’te de zafere ulaşmıştı. 2002-03’te de Beşiktaş’a 100. yılında bu kupayı getiren Sergen Yalçın olmuştu. O dönem de Galatasaray’la yarışan Kartal, 25 Mayıs’ta İnönü Stadı’nda Sergen Yalçın’ın son dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanıp şampiyon olmuştu. Maçı anlatan spiker Ercan Taner’in, ‘Sergen attı, şampiyonluk geldi’ sözleri, bu mutlu sonla özdeşleşmişti. (FANATİK)