Gözler MEB'de... 2021 2. dönem karneler ne zaman alınacak?

Milyonlarca öğrenci ile velisi merak ediyor! Gözler 2021'de de Milli Eğitim Bakanlığı'nda... Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem karneler ne zaman alınacak?

DİĞER HABERLER 25.05.2021 - 17:21 25.05.2021 - 17:29 Kartal Bakışı
Gözler MEB'de... 2021 2. dönem karneler ne zaman alınacak?
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Dönem sonunda kimi öğrenciyi üzen kimisini sevindiren karneler 2. dönem ne zaman alınacak. Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor. MEB 2021 takvimine göre 18 Haziran'da kapanması gereken eğitim yılı uzayabilir.

Karnelerin ne zaman alınacağına dair açıklama bizzat Bakan Ziya Selçuk'tan geldi.

Peki, MEB son dakika açıklaması geldi mi? Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar...

2021 2. Dönem Karneler Ne Zaman Alınacak?

Pandemi döneminin en çok zorlanan Bakanlarından birisi olan Ziya Selçuk'un açıklamaları milyonlar tarafından pür dikkat takip ediliyor. Bakan Selçuk okulların kapanışı ve karnelerin ne zaman verileceğine dair açıklamayı yaptı. Bakan Selçuk; "Karneler 2 Temmuz’da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek." açıklamasını yaptı.

Her ne kadar okullara  yenilenen takvime dair resmi yazı henüz gönderilmese de Bakan'ın açıklamasından 2 Temmuz 2021 tarihinin karneler ne zaman verilcek sorusuna yanıt olduğunu görüyoruz. Detaylar resmi yazı ile birlikte belli olacak.

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