Gözler Aboubakar ve Larin ikilisinde

Siyah-Beyazlı formayla ortaya koydukları etkili performanslarla Süper Lig’in ilk yarısına adeta damga vuran Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, bu akşam Trabzonspor’la başlayacak ikinci perdede şovlarına devam etmek istiyor. 17 maçta 11 gol atan Aboubakar ve 19 lig mücadelesinde rakip fileleri 12 kez havalandıran Larin, Vodafone Park’ta oynayacakları karşılaşmada da takımlarına kaydedecekleri yeni sayılarla zaferi getirmek için ellerinden geleni yapacaklar. (Fanatik)