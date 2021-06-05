Gönül Dağı yeni bölüm (5 Haziran Salı) neden yok? Gönül Dağı final mi yaptı, bitti mi?

TRT 1'in Cumartesi akşamı dizisi Gönül Dağı izleyicilerin oldukça beğendiği yapımlardan oldu. Dram ile mizahı harmanlayan dizi için izleyiciler Cumartesi akşamları TRT 1 karşısına geçtiler. Ancak 5 Haziran Cumartesi akşamı Gönül Dağı yok. Peki Gönül Dağı neden yok, final mi yaptı?

Bir bozkır hikayesi olan Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam TRT 1 yayın akışı içerisinde yer almadı.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Gönül Dağı dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali ile ekranlara bir süre ara verdi. Durumdan haberdar olmayan izleyiciler ekran başına geçtiğinde kısa bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyadan sezon finalinin erken olduğunu söyleyen dizi severler Gönül Dağı yeni bölüm için bir kaç ay beklemek zorunda kalacak.