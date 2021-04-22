Gönül Dağı Dilek'in babası Ali kimdir? Çoban Ali karakterini kim oynuyor?

Bozkırda, imkansızlıklar içinde yaptıklarıyla hem Gedelli ahalisini sevindiren hem hayatlarını yavaş yavaş değiştiren üç azimli genç insanın ve çevresindekilerin hikayesi Gönül Dağı dizisi ile ekranlara taşınıyor. Gönül Dağı'na yeni bir karakter dahil oldu. Dilek'in babası artık Gönül Dağı dizisinde yer alacak. Peki Dilek'in babası Ali Çoban karakterini kim oynuyor?

Bir süredir gizemli bir karakter olarak bölümlerde yer yer gözüken çoban artık tamamen karşımızda olacak. Dilek'in babası olduğu ortaya çıkan o çoban yani Ali rolünü Ergun Kuyucu oynayacak. Son olarak Ramo dizisinde gözüken Ergun Kuyucu'yu Gönül Dağı'nda izleyeceğiz. Peki Dilek'in babası Ali, Ergun Kuyucu kimdir?

25.bölümde de Dilek ve babası Ali buluşuyor. Dilek’in bayılması sonrasında karşı karşıya gelen ikili yıllar sonra birbirine kavuşacak.

Dilek'in Babası Ali yani Ergun Kuyucu Kimdir?

Ergun Kuyucu 1 Haziran 1969'da Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Oyuncu olmak için özel eğitimler almaya başlayan Ergun Kuyucu Kurtlar Vadisi Pusu isimli fenomen dizide Nafiz karakteri ile tanındı. 2008 yılında vizyona giren Kara Köpekler Havlarken filminde de oynayan Kuyucu, Arka Sokaklar, Paramparça gibi dizilerde de rol almıştır. Ergun Kuyucu’yu en son Arıza dizisinde izlemiştik. Dizinin final yapmasından sonra, Gönül Dağı kadrosuna katıldı.