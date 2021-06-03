Gomis: Beşiktaş şampiyonluğu hak etti

Gomis Türkiye'ye dönme ihtimali ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu hakkında şunları söyledi.

Beşiktaş veya Fenerbahçe için oynayamam diyemem

"Türkiye'ye dönme ihtimalini konuşursak, Galatasaray'ı çok seviyorum ancak daha önce anlattığım gibi karşılıklı sevgi varsa ortada bir aşk vardır. Bu ilgiyi ve sevgiyi Galatasaray'dan ayrılırken yöneticiler tarafından hissedemedim. Dolayısıyla bir şey söyleyemem. Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye de çok büyük saygım var, çok büyük kulüpler. İşime de çok büyük saygı duyuyorum. Asla Beşiktaş ve Fenerbahçe için de oynayamam diyemem çünkü gerçekten çok büyük kulüpler."

Beşiktaş şampiyonluğu hak etti

"Süper Lig'i her hafta takip ediyorum. Galatasaray şampiyonluğa ulaşamadı. Şampiyonluğu Beşiktaş hak etti. Larin ve Aboubakar'ın yanı sıra Ghezzal çok iyi bir sezon geçirdi."