Golcüler olay oldu!

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde iki oyuncusu 8 gol barajını geçen yalnızca 4 takım bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Larin(8) ve Aboubakar(8) toplam 16 gol atarken Inter'de Lukaku(12) ve Martinez(9) 21 golün altına imza attı.

Lyon'da ise Ekambu(9) ve Memphis Depay(8) bu başarıyı yakalarken Tottenham'da Harry Kane(8) ve Son(10) ikilisi 18 gole ulaştı.

Geçen sezonu Belçika'da kiralık olarak geçiren ve Sergen Yalçın ile yeni bir başlangıç yapan Larin, attığı gollerin ardından sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. (Hürriyet)