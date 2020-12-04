Gol sevincini taraftar için yaptım!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

FUTBOL 04.12.2020 - 21:45 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Gol sevincini taraftar için yaptım!

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Bernard Mensah, maç sonunda açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş ve Trabzonspor 16 yaşındaki Makedon'un peşinde!

Gol attığı mutlu olduğunu dile getiren Mensah, "Kendim için mutluyum. Gol sevincinde de kartal işareti yaptım çünkü bu hareketin taraftar için değerli olduğunu biliyorum." şeklinde konuştu.

Hücumda etkili oynadıklarını vurgulayan yıldız oyuncu, "Bugün hem savunmada hem hücumda etkiliydik. Savunmayı da hücumu da takım olarak hep birlikte yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Hürriyet

#Beşiktaş #Kasımpaşa #mensah
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