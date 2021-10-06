Gol konusunda Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik

Beşiktaş, 8 hafta sonunda 16 gol atma başarısı sağladı. Kartal'ın attığı 16 golü ise 10 farklı isim kaydetti.

Beşiktaş, Altay ile birlikte bu istatistikte lider durumda. Batshuayi ve Güven 3'er gol attı. N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz'ın ise 2'şer golü bulunuyor. Larin, Montero, Ghezzal, Atiba, Josef ve Alex'te gol atarak takımına katkı sağladı.

Fenerbahçe (12 gol) ve Galatasaray'da (13 gol) 9 farklı oyuncu skor üretme konusunda takımına yardımcı oldu. 8 hafta sonunda 3 gol atabilen Giresunspor da 2 oyuncu skor katkısı yapabildi. (AKŞAM)