Gökhan Töre'den şampiyonluk paylaşımı

Aboubakar, Larin ve Cenk Tosun'un yokluğunda Beşiktaş'ın forvet bölgesine geçen Gökhan Töre performansıyla beğeni aldı.

Kartal'ın 2015-2016 sezonunda kazandığı şampiyonlukta da büyük pay sahibi olan yıldız oyuncunun yolları sezon başında tekrar Kartal ile kesişti.

Gökhan Töre yarın akşam oynanacak derbi öncesinde yaptığı paylaşımla taraftarı harekete geçirdi.

Töre paylaşımında; "Şu an Beşiktaş ile şampiyonluğa odaklanmış durumdayım." ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım: