Gökhan Töre'den şampiyonluk paylaşımı

Beşiktaş 8 Mayıs Cumartesi akşamı Galatasaray ile çok önemli bir derbi maçına çıkacak. Cumartesi akşamı Kara Kartal'ın şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.

GÜNDEM 07.05.2021 - 22:47 07.05.2021 - 22:47 Kartal Bakışı
Gökhan Töre'den şampiyonluk paylaşımı

Aboubakar, Larin ve Cenk Tosun'un yokluğunda Beşiktaş'ın forvet bölgesine geçen Gökhan Töre performansıyla beğeni aldı.

Kartal'ın 2015-2016 sezonunda kazandığı şampiyonlukta da büyük pay sahibi olan yıldız oyuncunun yolları sezon başında tekrar Kartal ile kesişti.

Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı

Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı

Gökhan Töre yarın akşam oynanacak derbi öncesinde yaptığı paylaşımla taraftarı harekete geçirdi.

Töre paylaşımında; "Şu an Beşiktaş ile şampiyonluğa odaklanmış durumdayım." ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

#Gökhan Töre #paylaşım #Beşiktaş
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