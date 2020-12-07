Gökhan Töre’de son durum

Kara Kartal’ın tecrübeli kanat oyuncusu Gökhan Töre, baldırından yaşadığı sakatlık sebebiyle Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna dahil edilmemişti.

GÜNDEM 07.12.2020 - 17:14 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Gökhan Töre’de son durum
Sergen Yalçın'ın başarısı tahmin edilebilir değildi

Sergen Yalçın'ın başarısı tahmin edilebilir değildi

Tedavisi süren ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, takım izinli olmasına rağmen hafta sonunu tesislerde geçirdi. Yıldız ismin, bugünkü idmanda yer alması beklenmiyor ancak hafta içerisinde takıma katılıp pazar günkü Alanyaspor mücadelesinin kadrosunda yer alması planlanıyor.

Kaynak: Fanatik

#Beşiktaş #Gökhan Töre
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