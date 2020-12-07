Gökhan Töre’de son durum

Tedavisi süren ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, takım izinli olmasına rağmen hafta sonunu tesislerde geçirdi. Yıldız ismin, bugünkü idmanda yer alması beklenmiyor ancak hafta içerisinde takıma katılıp pazar günkü Alanyaspor mücadelesinin kadrosunda yer alması planlanıyor.

Kaynak: Fanatik