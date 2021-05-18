Gökhan Töre ve Josef konuştu! Sergen Yalçın çok büyük bir hoca

Ligden sonra kupayı da müzesine götüren Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Josef de Souza duygularını mikrofonlara anlattı.

FUTBOL 18.05.2021 - 23:33 18.05.2021 - 23:39 Kartal Bakışı
Gökhan Töre ve Josef konuştu! Sergen Yalçın çok büyük bir hoca
Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Josef deSouza maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ÇOK SEVERİM'

Sergen Yalçın'a övgülerde bulunan Töre, "Allah'a şükürler olsun şampiyon olduk, bugün de kupayı aldık. Sergen hoca ile ilgili bir şey söylememe gerek yok. Sergen hocamı çok severim. Aramızda farklı bir diyalog var. Çok büyük bir hoca" dedi.

'10 SENE BEKLEDİM'

Josef Souza ise "Bu başarıyı yakalamak için 10 sene bekledim, çok çalıştım. Umarım bu başarının devamını getirip, bu güzel taraftarı daha da mutlu ederiz." şeklinde konuştu. (HÜRRİYET)

#Sergen Yalçın #Beşiktaş #Antalyaspor #Gökhan Töre #Josef De Souza
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