Gökhan Töre için umut ışığı

Şenol Güneş ile kazanılan ilk şampiyonlukta takımın lokomotiflerinden birisi olan ancak diğer sezon West Ham United'a transfer olduktan sonra talihsiz sakatlıklarla dolu sezonlar yaşayan Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta kendisini bulmaya başladı.

FUTBOL 13.04.2021 - 11:54 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Gökhan Töre için umut ışığı

Beşiktaş’ın tecrübeli kanat oyuncusu Gökhan Töre, sezon başında katıldığı takımda peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisini gösterememişti.

Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Önceki akşam sonradan oyuna dahil olup Erzurumspor’a şık bir gol atan Töre için bu sayı, bir umut ışığı oldu. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan, gollerine devam edip kontratındaki artı 1 yıllık opsiyonun kullanılmasını sağlamaya çalışacak. (FANATİK)

#Beşiktaş #Gökhan Töre
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