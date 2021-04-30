Gökhan Töre Hatayspor maçında oynayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Hücum hattında sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşayan Siyah-beyazlılara bir kötü haber de Gökhan Töre'den geldi. Sağ uyluğundan sakatlanan tecrübeli futbolcunun Hatayspor maçına yetişme ihtimali yüzde elli. Ancak teknik heyet, derbiyi düşünerek oyuncusunu dinlendirmeyi planlıyor.

Çaykur Rizespor maçında gol atan ancak daha sonra büyük bir talihsizlik yaşayarak sakatlanan Gökhan Töre'nin MR'ı çekildi. Yapılan kontroller sonrası yıldız futbolcunun sağ uyluk iç adalesinde (Adduktor longus) gerilme bulguları tespit edildi.

Tedavisine başlanan Gökhan'ın Hatayspor maçına yetişme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi. Ancak teknik heyetin Galatasaray derbisini düşünerek, Töre'yi dinlendirmesi bekleniyor.

Aboubakar'ın da yokluğunda yarınki karşılaşmaya Cyle Larin'in forvette başlayacağı kaydedildi. (SABAH)

