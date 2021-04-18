Gökhan Töre, Halis Özkahya'yı otoparkta yakalayıp, penaltıyı sormuş

Ankaragücü maçının son anlarında Paintsil'i düşürerek penaltıya sebep olan Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin, Vodafone Park'ın otoparkında hakem Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı.

Gökhan'ın penaltı sorması üzerine Özkahya'nın, "Yardımcı hakemle ileşitim kurdum. 'Kesin penaltı' deyince penaltıyı verdim" dediği aktarıldı.

Bu cevap üzerine Gökhan Töre'nin bir şey demeden arabasına bindiği ifade edildi. (TÜMSPOR)