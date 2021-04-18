Gökhan Töre, Halis Özkahya'yı otoparkta yakalayıp, penaltıyı sormuş

Beşiktaş Cuma akşamı Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Penaltıya neden olan Gökhan Töre'nin hakem Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı.

GÜNDEM 18.04.2021 - 15:15 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Gökhan Töre, Halis Özkahya'yı otoparkta yakalayıp, penaltıyı sormuş

Ankaragücü maçının son anlarında Paintsil'i düşürerek penaltıya sebep olan Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin, Vodafone Park'ın otoparkında hakem Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı.

Gökhan'ın penaltı sorması üzerine Özkahya'nın, "Yardımcı hakemle ileşitim kurdum. 'Kesin penaltı' deyince penaltıyı verdim" dediği aktarıldı.

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Bu cevap üzerine Gökhan Töre'nin bir şey demeden arabasına bindiği ifade edildi. (TÜMSPOR)

#Beşiktaş #Gökhan Töre #Halis Özkahya #Ankaragücü
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