Gökhan Töre Beşiktaş'ta kalacak mı? Töre'nin akıbeti belli oldu

Siyah-Beyazlı ekip ile geçen sezon 1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Töre, Beşiktaş'ta kalıyor...

Edinilen bilgiye göre, yıldız sağ kanat oyuncusu ile 1 yıllık daha sözleşme imzalanacak. Transfer sezonu açılır açılmaz, resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Öte yandan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası vermişti. (FANATİK)