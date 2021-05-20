Gökhan Töre Beşiktaş'ta kalacak mı? Töre'nin akıbeti belli oldu
Geçtiğimiz sezonun son döneminde forvet bölgesinde görev yapan Gökhan Töre'nin Beşiktaş'ta ki geleceği belli oldu.
GÜNDEM 20.05.2021 - 11:40 20.05.2021 - 11:43 Kartal Bakışı
Siyah-Beyazlı ekip ile geçen sezon 1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Töre, Beşiktaş'ta kalıyor...
Edinilen bilgiye göre, yıldız sağ kanat oyuncusu ile 1 yıllık daha sözleşme imzalanacak. Transfer sezonu açılır açılmaz, resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Öte yandan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası vermişti. (FANATİK)
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