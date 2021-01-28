Gökhan Töre baba oldu

Kariyerine Başiktaş'ta devam eden Gökhan Töre ile eşi Buket Töre, ilk kez anne-baba oldu.

GÜNDEM 28.01.2021 - 11:35 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Gökhan Töre baba oldu

Futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre, özel bir hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi.

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Çift, dünyaya gelen bebeklerine 'Adel' adını verdi.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Gökhan Töre ile Buket Töre'yi tebrik eder, Adel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

İki yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç’ten Haziran 2019’da boşanan Töre, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere’yle aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, 10 ay önce gizlice nikah masasına oturmuştu. (Ntv)

#Baba #Gökhan Töre
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