Giacomo Bonaventura transferde liste başında

Atiba'nın ilerleyen yaşı nedeniyle düşen formu, Oğuzhan'ın bir türlü isteneni verememesi, Teixeira'nın sakatlanmaları, Pjanic'in de kiralık olması devre arası için Beşiktaş'ı orta saha arayışına zorladı.

Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde çalışmalara başlayan siyah-beyazlı yönetimin, Avrupa pazarında maliyeti düşük ancak tecrübeli isimler üzerine araştırma yaptığı kaydedildi. Ve radara giren ilk futbolcu da Fiorentina'nın merkez orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura oldu.

Gelen haberlere göre, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla temas kurmaya hazırlanan Beşiktaşlı idarecilerin devre arasında oyuncuyu renklerine bağlamaya çalışacağı belirtildi.

Teklif edilecek rakam konusunda bir bilgiye ulaşılamazken, adaylar arasında yine İtalya'dan birkaç ismin daha bulunduğu ifade edildi.

Bu sezon Fiorentina ile 8 maça çıkan Giacomo Bonaventura'nın 1 gol, 2 asisti bulunuyor. Kanatta da görev yapabilen İtalyan futbolcu, daha önce Milan ve Atalanta formalarını da terletti.

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