Ghezzal'in menajeri Al Nassr'ın teklifini doğruladı
Beşiktaş'ın tekrar kadrosuna katmak istediği Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın menajeri açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 17.06.2021 - 19:15 17.06.2021 - 19:18 Kartal Bakışı
Suudi Arabistan basınına konuşan Ghezzal'ın menajeri, oyuncusuna gelen teklifi de açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Al Nassr'dan teklif aldık. Ancak onlarla anlaşmaya varamadık. Çünkü Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu yüzden teklifi bile dinlemek istemedi." ifadelerine yer verildi.
Ghezzal geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 8 gol attı ve 17 asist yaptı. Cezayirli futbolcu ligin asist kralı oldu. (FOTOMAÇ)
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