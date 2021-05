Ghezzal'den mesaj: Kalmak istiyorum

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu ve Süper Lig'in asist kralı Rachid Ghezzal, yayıncı kuruluş sorularını yanıtladı. 28 yaşındaki tecrübeli yıldız Leicester City ile Beşiktaş'ın anlaşması durumunda takımda kalmak istediğini söyledi. Siyah beyazlıların kanat oyuncusu Ramazan ayında iç sahadaki maçlarda oruç tutacağını ve bugün de oruçlu olduğunu belirtti.

İşte Rachid Ghezzal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Beşiktaş hakkında bana fikir verecek çok insan yoktu. Beşiktaş hakkında bilgim vardı, her zaman şampiyonluğa oynadığını ve Avrupa'da olduğunu biliyordum. Türkiye hakkında konuştuğum tek kişi Slimani'ydi. Onun buradaki tecrübesi iyi geçmemişti. Ben de kendimi tekrar ispatlamak için fırsat arıyordum. Sürekli oynayabilmek önemliydi. Bunu da şampiyonluğa oynayan bir takım içinde yapabilmek önemliydi. Hepsi bir araya geldi.

Türkiye, futbolla yaşıyor. Benim de ihtiyacım olan şey buydu. Futbol kültürünü yoğun olarak hissedebildiğim bir yere ihtiyacım vardı. Ligin teknik seviyesi oldukça iyi ama Avrupa'yla kıyaslayınca, taktiksel anlamda biraz geride olduğunu söyleyebilirim. Kolay değil.

Durum benim istatistiklerimden ibaret değil. Takım arkadaşlarımın hakkını teslim etmem lazım. Demek ki onlar doğru koşuları yapıyorlar ve doğru vuruşları yapıyorlar ki ben bu asistleri yapabiliyorum.

Kendimi saha içinde rahat hissediyorum ve rahat ifade edebiliyorum. Bunda Sergen Yalçın'ın çok önemli bir rolü var. Gelir gelmez bana güvenini hissettirdi. Kendisi uzun yıllar 10 numarada oynamış biri ve beni asla kısıtlamadı.

Beni en iyi hissedebileceğim yerde oynatmak için bir çalışma yaptı. En az bunlar kadar önemli olan şey, takım arkadaşlarımın bana duyduğu güvendi.

Beşiktaş'ta mutlu olduğum sahada da anlaşılıyor. Buraya seviyemi yükseltmeye gelmiştim. Beşiktaş'ta devam etme konusunda olumlu bir noktadayım. Ailem ve ben mutluyuz. Herkesle iyi ilişkiler geçirdim ve devam etme fikri iyi bir fikir. Koşullar oluşur ve kulüpler anlaşırsa Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim.

Sergen Yalçın bir efsane. Onun sol ayağıyla yaptıklarını herkes anlatıyor.

Bizim 8 maçımız var ve hepsi zor maçlar. Henüz hiçbir şey kazanmış değiliz, her şey bizim elimizde. Her şey bize bağlı. Bütün maçlara %200'le çıkıp her maçı kazanmaya çalışacağız. (FANATİK)