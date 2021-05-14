Ghezzal'den Fransız basınına Beşiktaş sözleri!

Beşiktaş formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Rachid Ghezzal, Fransız basınına konuştu.

"Şampiyonluk için sabırsızlanıyorum" diyen Ghezzal, "Sezona başlangıcımızı gördüğümüzde hikaye daha da güzelleşiyor. İmza attığımda çok sayıda oyuncu gelip gitmişti. 15. sıradaydık. Büyük kulüpte olduğunuzu biliyorsunuz ama şampiyonluk için oynayacağınızı düşünmüyorsunuz" dedi.

Takım içindeki uyuma vurgu yapan orta saha oyuncusu, "Birlikte uyum sağlayabildik ve bugün lideriz çünkü çalıştık ve bunu hak ediyoruz. Elbette sezonun sonu çok stresli ama hala öndeyiz, şimdi işi bitirip bu büyük kupayı kazanmalıyız ki bu benim ve bazı takım arkadaşlarım için ilk olacak" ifadelerini kullandı.

Taraftarın da şampiyonluğu hak ettiğini kaydeden Rachid Ghezzal, "Bunu sosyal medyada ya da sokakta bizi destekleyen taraftarlara da borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu unvanı o kadar çok istiyorlar ki sonuna kadar gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye ve Beşiktaş itirafında da bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de bu kadar başarılı olacağımı beklemiyordum. İstatistikler, kariyerimde şimdiye kadar kaçırdığım şeydi. Çok iyi oynadığımda bile yeterli değildi. Günümüz futbolunda her şey sayılara, atılan gol sayısına veya asist sayısına bağlı" açıklamasını yaptı.

Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'den kiralık gelen oyuncu Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yönündeki soruya ise "Transfer konusu sadece bana bağlı değil. Beşiktaş ve Leicester City görüşecek. Lyon ile ilgili birçok iddia çıkıyor ama bana teklif gelmedi" yanıtını verdi. (NTV)