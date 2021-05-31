Ghezzal'den Cezayir televizyonuna Beşiktaş sözleri... 'Onlara borçluyum'

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, ülkesinin devlet kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Ben de diğerleri gibi milli takımda olmayı isteyen bir oyuncuyum. Ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A BORÇLUYUM..."

Ghezzal, konuşmasının devamında, "Her oyuncu, milli takıma gelmek için kendi takımında elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Ben de, milli takımda oynamayı Beşiktaş'a borçluyum." dedi.

Rachid Ghezzal bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 müsabakada rol alırken, 8 gol 18 asist yapmıştı.

(FOTOMAÇ)