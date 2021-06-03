Ghezzal ve Rosier için yoğun mesai! İsteyenleri çok!

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta 2020-2021 sezonuna damga vuran ikili Rosier ve Ghezzal oldu. İki isim performanslarıyla taraftarın sevgilisi haline geldi. Beşiktaş iki futbolcu için resmi girişimlere başladı ancak performansları ile lige damga vuran iki futbolcuya da talipler var.

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLADI

Sezona büyük sıkıntılarla başlayan ve ilk 5 maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 5 puan toplayabilen Beşiktaş, Sergen Yalçın önderliğinde müthiş bir ivme yakaladı ve 2020-2021 sezonunu hem Süper Lig hem Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle sonlandırdı.

GHEZZAL VE ROSIER PERFORMANSLARIYLA DAMGA VURDU

Beşiktaş'ın çifte kupalı sezonuna birçok isim performanslarıyla damga vururken öne çıkan isimler Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal oldu. Özellikle Rachid Ghezzal attığı 8 golün yanında yaptığı 18 asistle adını unutulmazlar arasında şimdiden yazdırdı. Rosier de tıpkı Ghezzal gibi kariyer zirvesi yaptı. Fansız sağ bek 37 maçta ilk 11'de forma giydiği sezonu 3 gol 6 asistle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

KULÜPLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Rosier ve Ghezzal sezonun sona ermesinin ardından kulüplerine geri döndü. Rachid Ghezzal, Leicester City'ye geri dönerken Rosier, Sporting Lizbon'un yolunu tuttu.

İKİSİ DE KALMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ta unutulmaz bir sezonu geride bırakan Ghezzal ve Rosier, Türkiye'de yaptıkları röportajlarda Beşiktaş'ta kalmak istediklerini ifade etmişlerdi. Ghezzal, "Burada kalmak istiyorum. Umarım Beşiktaş'ta kalıp birçok başarı elde ederim" açıklamasını yapmıştı. Rosier ise "Kulüplerin anlaşması durumunda benim için herhangi bir problem yok" mesajını vererek Beşiktaş'ta kalmaya yeşil ışık yakmışlardı.

GHEZZAL VE ROSIER TRANSFERİNDE SON DAKİKA

Sezonu çifte kupayla tamamlamasına rağmen TFF'nin belirlediği limitlerde sorun yaşayan Siyah Beyazlılar iki futbolcu için girişimlere başlasa da henüz resmi adımları atmadı. Beşiktaş, TFF'den gelecek nihai limit kararını beklerken Ghezzal ve Rosier konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor...

SPORTING 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Portekiz'in ünlü spor sitelerinden Record, Sporting Lizbon kulübünün Valentin Rosier için 6 milyon euro istediğini iddia etti. Haberde Yeşil Beyazlıların Rosier'e transferi için ancak 6 milyon euroluk teklif gelmesi halinde izin verecekleri kaydedildi.

MENAJERİ '5 BÜYÜK' LİGİ İŞARET ETMİŞTİ

Record daha önce Dinamo Moskova'nın Rosier için 6 milyon euroluk resmi teklifte bulunduğunu iddia etmişti. Fransız kaynaklar da Marsilya'nın Valentin Rosier için Sporting'e resmi tekliflerini ilettiğini iddia etmişti. Rosier'in menajeri daha önce yaptığı açıklamada "Önceliğimiz Avrupa'nın 5 büyük ligi" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklama Marsilya iddialarını daha da güçlendirdi.

ROSIER'DEN SONRA GHEZZAL...

Valentin Rosier'in ardından Beşiktaş'a bir kötü haber de Rachid Ghezzal'dan geldi. Monaco'nun dışında birkaç farklı kulübün de transfer etmek istediği Cezayirli yıldız için Yunan devi Olympiakos resmen devreye girdi.

OLYMPIAKOS PEŞİNDE

Yunanistan'da yayın yapan sport24'ün haberine göre Olympiakos, 2022 yazında Leicester City ile sözleşmesi sona erecek Rachid Ghezzal transferi için kulübüne resmi teklif iletmeye hazırlanıyor. Kırmızı Beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi ön elemesine kadar iki kanat oyuncusu alması gerektiği ifade edilen haberde en ciddi adayın Ghezzal olduğu vurgulandı.

'OLYMPIAKOS'UN ARADIĞI FUTBOLCU'

Haberde Ghezzal'ın Beşiktaş'ta olağanüstü bir sezonu geride bıraktığı ifade edilirken Olympiakos'un bu transferde maddi anlamda büyük zorluk yaşayacağı belirtildi. Haberde Ghezzal'ın müthiş tekniğinin yanı sıra sol ayağını etkili kullanması ve çalım yeteneği sebebiyle Olympiakos'un aradığı kanat oyuncusu olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN BİR TRANSFER DAHA!

Sport24, Rachid Ghezzal transferi için resmi girişimlerini sürdüren Olympiakos'un Beşiktaş'tan bir oyuncuyu daha yakın takibe aldığını iddia etti.

N'KOUDOU'YU TAKİBE ALDILAR

Bu isim Georges Kevin N'Koudou... Haberde Olympiakos'un iki sezondur Fransız futbolcuyu yakın takibe aldığı ve N'Koudou'nun transferi için nabız yokladığı kaydedildi. Haberde Beşiktaş'ın N'Koudou için yüksek bonservis talep edebileceği ve bu yüzden transferin zor olduğu vurgulandı.

NDAO DA GÜNDEMDE

Sport24'ün haberinin detayında Olympiakos'un iki kanat futbolcusu transfer edeceği aktarılırken Kırmızı Beyazlıların gözlem ekibinin dikkatini Alasane Ndao çekti. Olympiakos, Ndao'ya yıllık 100 bin euro teklif yaptı. Habere göre Ndao, Süper Lig devlerinin de transfer listesinde yer alıyor ve 3 büyük kulüpten teklif gelmemesi durumunda Olympiakos ile görüşmelere başlayabileceği ifade edildi. (MİLLİYET)