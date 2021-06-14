Ghezzal transfer iddialarına son noktayı koydu

Beşiktaş'ın tekrar kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal'ın Al Nassr ile anlaştığı iddia edilmiş daha sonra yalanlanmıştı.

Cezayirli futbolcu, bu söylentiler üzerine ülkesinde yeni bir açıklama yaptı. Tecrübeli krampon, "Sürekli aynı şeyi tekrar ediyorum önceliğim Beşiktaş. Türkiye'de, İstanbul'da mutluyum. Eğer Beşiktaş'a gidemezsem başka teklifler değerlendirilir" ifadesini kullandı.

Ghezzal ayrıca "Beşiktaş taraftarının önünde hiç forma giyemedim. Dolu tribünlere karşı o coşkuyu yaşamak istiyorum" diye konuştu. Ghezzal ile Rusya ve Fransa'dan ikişer, İtalya'dan 1 takım ilgileniyor. (FOTOMAÇ)