Ghezzal rüzgarı devam ediyor

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Vodafona Park'ta Sivasspor'u konuk ederken, maçın yıldızlarından Rachid Ghezzal, yaptığı asistle ön plana çıktı. Cezayirli futbolcu bununla beraber asist sayısını 6'ya çıkartmış oldu.

FUTBOL 28.12.2020 - 20:43 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ghezzal rüzgarı devam ediyor

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, etkili performansını sürdürmeye devam ediyor.

Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Cezayirli futbolcu, Güven Yalçın'ın attığı golde asisti yapan isim oldu.

Ghezzal, bu maçtaki gol pasıyla birlikte Süper Lig'de toplam 6 asiste ulaştı.

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28 yaşındaki futbolcu daha önce Malatyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında asist yapmıştı. (Fotomaç)

#Beşiktaş #Sivasspor #Ghezzal
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