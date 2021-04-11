Ghezzal, Quaresma'yı geride bıraktı

Beşiktaş Erzurumspor'u 4-2 yendi. Karşılaşmada 3. golü atan Ghezzal, Oğuzhan'ın golünde de pası veren isim oldu. Yetenekli oyuncu, Quaresma'yı bir sezonda en çok asist sayısında geçti.

FUTBOL 11.04.2021 - 21:13 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ghezzal, Quaresma'yı geride bıraktı

Rachid Ghezzal Beşiktaş'ı, BB Erzurumspor deplasmanında 2-1 öne geçiren golün asistini yaptı. Cezayirli oyuncu, Süpir Lig'de 14 asiste ulaştı. Ghezzal, son 10 yılda Beşiktaş'ta en çok asist yapan oyuncu oldu. Bundan önceki unvan 2016-17 sezonunda 13 asist yapan Ricardo Quaresma'ya aitti.

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Ghezzal, 66. dakikada ise sahneye çıktı ve harika bir golle takımını 3-2 öne geçirdi. (NTV SPOR)

#Beşiktaş #Quaresma #Ghezzal
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