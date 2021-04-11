Ghezzal, Quaresma'yı geride bıraktı

Rachid Ghezzal Beşiktaş'ı, BB Erzurumspor deplasmanında 2-1 öne geçiren golün asistini yaptı. Cezayirli oyuncu, Süpir Lig'de 14 asiste ulaştı. Ghezzal, son 10 yılda Beşiktaş'ta en çok asist yapan oyuncu oldu. Bundan önceki unvan 2016-17 sezonunda 13 asist yapan Ricardo Quaresma'ya aitti.

Ghezzal, 66. dakikada ise sahneye çıktı ve harika bir golle takımını 3-2 öne geçirdi. (NTV SPOR)