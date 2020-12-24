Ghezzal ligin en çok asist yapan 2 oyuncusundan birisi

Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Ghezzal, son olarak Ankaragücü maçında Vida'nın golünde asist yapan oyuncu oldu. Toplamda 5 asiste ulaşan Ghezzal böylece Caner Erkin'e ortak oldu ve ligin en çok asist yapan iki oyuncusundan biri oldu.

FUTBOL 24.12.2020 - 21:09 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ghezzal ligin en çok asist yapan 2 oyuncusundan birisi
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Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Rachid Ghezzal, son olarak Ankaragücü maçında Vida'nın golünde asist yapan oyuncu oldu. Ghezzal böylece Süper Lig'de toplam 5 asiste ulaştı ve Caner Erkin'e ortak oldu.

Geride kalan haftalarda Beşiktaşlı Ghezzal ve Fenerbahçe'den Caner Erkin ligin en çok asist yapan iki oyuncuları oldu. (FANATİK)

#Beşiktaş #gehzzal
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