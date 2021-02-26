Ghezzal iyileşti, Cenk Tosun sakat

Süper Lig’de 26. haftayı bay geçen Beşiktaş bugün sahasında Denizlispor’u ağırlayacak. Bir maç eksikle 51 puanla G.Saray’ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan siyah beyazlılar, Denizli engelini kazasız geçerek şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyor. 21 puanla düşme hattında yer alan Denizli ise İstanbul’dan puan çıkarmanın hesabını yapıyor

Beşiktaş'ta cezaları biten Vida ile N’Sakala görev verilmesi halinde bugün forma giyebilecek. İyileşen Ghezzal, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup’un da bugün kadroda olması beklenirken, dizinde ödem bulunan Cenk Tosun ile tedavisi devam süren Montero ise takımı yalnız bırakacak. Kartal’da bunun yanı sıra Necip, Rosier, Ghezzal ve Josef de Souza kart sınırında bulunuyor.

14- Denizli’ye karşı oynadığı son 14 lig maçını da kaybetmeyen Beşiktaş bu seride 13 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 maç berabere bitti

6- Hugo Rodallega’nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Beşiktaş (6). Ancak Kolombiyalı forvet son 4 karşılaşmada Kartal’ın filelerini havalandıramadı. (HÜRRİYET)