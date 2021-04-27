Ghezzal: İnanılmaz bir takımdaşlık var

Süper Lig’de asist krallığında zirvede yer alan Rached Ghezzal, en verimli dönemini Beşiktaş’la yaşadığını söyledi.

Cezayirli futbolcu “Teknik direktörümüz Sergen Yalçın bana özgüven aşıladı. Sahaya çıktığımda özgürüm. Kimin hangi alana koşu yapacağını, kimin asistlere karşılık vereceğini biliyorum. Şu ana kadar kapasitemin yarısı kadar oynadım. Rize ile önemli maçımız var. Teknik ve taktik olarak iyi futbol izlettirmek istiyoruz. 3 puana odaklandık. Takım olarak vitesi yükselteceğiz” şeklinde konuştu.

Bazı maçlarda bireysel hatalar yaptık

Kaptan Atiba’nın ve Josef’in takıma büyük güç kattığını ifade eden tecrübeli oyuncu, kalan haftalarda her karşılaşmanın final niteliğinde olacağının farkında olduklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“İnanılmaz bir takımdaşlık var. Aboubakar ve Oğuzhan’ın sakatlığına çok üzüldük. Buna karşın sakat arkadaşlarımız bize destek oluyor. Beşiktaş teknik ve fizik olarak Türkiye’nin en iyi futbol oynayan ekibi. Bazı maçlarda bireysel hatalar yaptık ama kalan maçlarda bu hatalarımızı kapatacağız.” (HÜRRİYET)