Siyah-Beyazlılar’da geçen sezonki performansıyla takımın şampiyonluğunda büyük rol oynayan, bu dönem de etkili futboluna karşın 2020-21’deki skor etkisinin uzağında kalan Rachid Ghezzal, buna rağmen özellikle Arap ülkelerinin gözdesi konumunda.

ARAP ÜLKELERİNİN RADARINDA

Özellikle Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde mücadele eden takımların radarında bulunan 29 yaşındaki sağ kanat için Beşiktaş cephesi ise devre arasında ayrılığa sıcak bakmıyor.

ASTRONOMİK TEKLİF BEKLENTİSİ

Yönetim, astronomik bir teklif gelmediği sürece devre arası transfer dönemi için gelecek olan her teklifi reddedecek. (FANATİK)