Ghezzal geri dönüyor

Kartal’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Yeni Malatyaspor deplasmanında formasına kavuşacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, sakatlıktan yeni çıktığı için Yukatel Denizlispor maçında riske etmediği Ghezzal’a Malatya’da ilk 11’de görev vermeyi planlıyor. Kevin N’Koudou’yu yeniden kulübeye çekecek olan Yalçın’ın maça Ghezzal’la başlayacağı aktarıldı.

Ghezzal gibi sakatlıktan yeni döndüğü için Denizlispor maçında yedek bekleyen Rıdvan Yılmaz da teknik heyetten forma bekliyor. Ancak Sergen Yalçın’ın, Fabrice N’Sakala’nın performansından memnun olduğu ve büyük olasılıkla Rıdvan’ı yine yedek soyunduracağı vurgulandı.

Kartal’da Cenk Tosun ve Francisco Montero’nun tedavileri devam ediyor. Bireysel çalışan Montero’nun, Gaziantep FK maçına yetiştirilmesi planlanıyor. Tedavisine devam edilen Cenk Tosun’un ise birkaç gün sonra saha çalışmalarına başlayabileceği aktarıldı. Gençlerbirliği deplasmanında dizinden sakatlanan Cenk’in, Yeni Malatyaspor maçını da kaçıracağı ifade edildi. Deneyimli golcünün, Montero gibi Gaziantep FK maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.

Bu arada Denizlispor maçının ikinci yarısında hafif bir sakatlık geçiren ve tedbir amaçlı oyundan çıkan Domagoj Vida dünkü antrenmanda yer aldı. Hırvat stoperin önemli bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi. (MİLLİYET)