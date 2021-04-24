Ghezzal: Gerekirse sağ bek sol bek oynarım

Forvet oyuncularının olmamasına vurgu yapan Cezayirli oyuncu;

"Aboubakar, Cenk ve hatta Larin'in yokluklarını arıyoruz ama onların olmaması önemli. Gökhan, bugün onların yerine çok iyi oynadı. Takım böyle oynamalı. Birlikteliğimiz, birlikte verdiğimiz savaş çok önemliydi" diye konuştu.

Takım için her yerde oynayabileceğini söyleyen Ghezzal, "Gerekirse forvette oynarım, sağ bek, sol bek oynarım. Takıma faydalı olmak için her yerde oynarım. Takım ruhu böyledir. Artık önümüzdeki maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. (HÜRRİYET)