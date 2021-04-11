Ghezzal: Elimizde olanı bırakmayacağız

Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Erzurumspor maçında 1 gol ve 1 asist ile oynayan Ghezzal maç sonu şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız dedi.

FUTBOL 11.04.2021 - 21:28 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ghezzal: Elimizde olanı bırakmayacağız
Beşiktaş 2 Vatanspor 0 - Kadınlar Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş!

Beşiktaş 2 Vatanspor 0 - Kadınlar Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş!

BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenerek şampiyonluk yolunda puan farkını açan Beşiktaş'ta maçın yıldızlarından olan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Erzurumspor maçında 1 gol 1 asistle oynayan ve Beşiktaş'ın 4 gollü zaferinde büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlık nedeniyle üzgün olduklarını belirten Ghezzal, "Zor oldu. Zemin sıkıntılıydı. Önemli olan eve 3 puanla dönmekti. Şu an Cenk için üzgünüz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını ve aramıza dönmesini diliyoruz. Galatasaray maçını izledik. Yenersek ne kadar önemli olacağını gördük. Yendik. Yarın da Fenerbahçe maçını izleyeceğiz" dedi.

Şampiyonluk için ellerinde olan avantajı bırakmayacaklarını söyleyen başarılı futbolcu, "Şampiyonluk için savaşıyoruz. Sonuna kadar savaşacağız. Elimizde. Elimizde olanı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. (HÜRRİYET)

#Beşiktaş #Ghezzal #erzurumspor
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