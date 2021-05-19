Ghezzal: Bu hikayenin devam etmesini istiyorum

Antalyaspor'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta kazanılan lig ve kupa şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ghezzal maç sonu açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 19.05.2021 - 00:01 19.05.2021 - 00:04 Kartal Bakışı
Ghezzal: Bu hikayenin devam etmesini istiyorum

Beşiktaş, 10. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. İzmir'deki finalin ardından Rachid Ghezzal, A Spor'a konuştu;

"Mutluyum, harika bir sezon geçirdik. Geldiğimden beri aile ortamında gibi hissettim Takım arkadaşlarımın desteğiyle sahada elimden geleni yaptım. Herkese teşekkür ederim, umarım devam eder."

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı

BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?

Yıldız futbolcu takımda kalıp kalmayacağı hakkında ise; "Geleceğimi bilmiyorum, burada mutluyum. Bu hikayenin devam etmesini istiyorum. Şampiyonlar Ligi var. İşin Leicester City boyutu var. Şimdi anı yaşayalım. Taraftar da kutlasın. Onlar olmadan başardık ama bizi desteklediler. Onlarla kutlama yapmayı bekliyoruz."

(NTV SPOR)

#Ghezzal #Beşiktaş #Antalyaspor #Transfer
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Çerez Politikası