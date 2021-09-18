Ghezzal: Bizim de ruhumuz bu

Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0'dan geri dönerek 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyet golünü atan Ghezzal, maç sonunda konuştu.

FUTBOL 18.09.2021 - 21:33 18.09.2021 - 21:37 Kartal Bakışı
Ghezzal: Bizim de ruhumuz bu
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor

Mücadeleyi değerlendiren Ghezzal, "Şampiyonlar Ligi dönüşü çok zor bir maç oldu. Sakatlarımız vardı. Necip Uysal ve Mehmet Topal da sakatlandı. Süper bir galibiyet oldu. Karakter gösterdik, kazandık ve mutluyuz" dedi.

Ghezzal sözlerini, "Bu lig gerçekten zor bir lig. Alınan her puan, her 3 puan hesabınıza yazılıyor. 2-0'dan dönmek önemliydi. Bizim de ruhumuz bu. Benim golüm çok önemliydi. Her gol güzeldir ama galibiyeti getirdiğim için mutluyum" ifadeleriyle tamamladı. (HÜRRİYET)

#Ghezzal #Beşiktaş #Antalyaspor
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası