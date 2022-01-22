Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Rachid Ghezzal zorlu mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"Üzgünüz, buraya kazanmak için gelmiştik." Ghezzal, Burada kazanmayı çok istiyorduk, bu beraberlik bizim için kötü sonuç. Son maçlarda bitiricilik sıkıntısı yaşıyoruz. İkinci golü atsak maç bitecektik ama atamadık. Sonrasında penaltı golüyle penaltı kaybettik." dedi.

"Bitiricilik sorunu yaşadıklarını söyleyen başarılı oyuncu, "10 numara, kanat oynarım, fark etmez. Zaten çok fazla içeri girerek oynuyorum. Kapanan rakiplere karşı gol atmak kolay olmuyor ama yapacak bir şey yok, çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Son 15 dakikada düşüşe geçmemizin nedenini açıklamak zor." diyen Rachid Ghezzal, "Maçı erken bitirmek gerek. Son bölümü daha kolay oynamanız gerekiyor. Çünkü maç 1-0 olduğunda skoru korumak için çok fazla enerji harcıyoruz." dedi.