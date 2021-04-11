Getir kurye ne kadar maaş alıyor? Getir ne kadar maaş veriyor?

Son dönemde online siparişlerin oranı oldukça arttı. Önceleri kimilerinin temkinli yaklaştığı online alışveriş özellikle pandeminin de etkisiyle mecburiyetten kullanılmaya başladı ve akabinde bir alışkanlık haline geldi. Öyle gözüküyor ki pandeminin etkileri tamamen geçse dahi online alışveriş trendi düşmeyecek. İstediği yerden istediği vakit elindeki telefondan bile istediklerini sepete atıp, ödemesini gerçekleştiren ve ayağına kadar getirten müşteriler bu imkandan vazgeçmeyecek gibi gözüküyor.

Online sipariş himzeti veren firma sayısı da doğal olarak artış gösterdi. Bunların arasında dikkat çeken markalardan birisi de Getir oldu. Getir.com çok sayıdaki depo, araç, motokuryeleri sayesinde sipariş edilen ürünleri oldukça kısa sürelerde evlerei iş yerlerine kısaca istenilen her yere götürebiliyor. İş arayan vatandaşlarda kuryelik mesleğini listesine almış durumda. Motor kullanma becerisine ve ehliyetine sahip kişilerin başvurabileceği kuryelik işinin maaşı çalışılan yere ve kıdemine göre değişiklik göstermektedir.

Kurye olarak çalışanların maaşları kariyerlerinde ilerledikçe artış gösterebilmektedir. 2 bin 300 TL ile 3 bin 500 TL arasında maaş aldıkları bilinen kuryelerin ortalama maaşı 2 bin 800 TL'ye gelmektedir.

Getir Kurye Maaşları Ne Kadar?

Getir.com internet sitesinde bu yönde bir bilgi tabiki mevcut değil ancak çalışanlardan, internette yazılanlardan anlaşıldığı kadarıyla kurumda çalışan kuryeler ortalama 3 bin TL maaş alıyorlar ve ek olarak multinet ödemesi alıyorlar. Multinet ödemesinin de 300 TL olduğu yazılıyor. Bu rakamların mesai, mesafe ve diğer bazı şartlara bağlı olarak 4 bin TL'ye kadar çıkabildiği yazılan bilgilerden...