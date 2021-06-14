Georges-Kevin N'Koudou'ya ülkesinden talip var

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'ya sürpriz bir talip çıktı.

FUTBOL 14.06.2021 - 08:08 14.06.2021 - 08:10 Kartal Bakışı
Georges-Kevin N'Koudou'ya ülkesinden talip var

Georges-Kevin N'Koudou geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci devresinde performansını yükselterek, Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olmayı başarmıştı.

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Alınan habere göre, iki sezon önce bonservisinin P'sine 4.5 milyon euro ödenerek Tottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcuya Marsilya'nın ilgisi olduğu kaydedildi.

Siyah-beyazlı yönetim, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol atarken 5 de asist yapan yıldız isim için resmi teklif gelmesi halinde değerlendirmeye almayı planlıyor. (SABAH)

#n'koudou #Beşiktaş
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