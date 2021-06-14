Georges-Kevin N'Koudou'ya ülkesinden talip var

Georges-Kevin N'Koudou geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci devresinde performansını yükselterek, Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olmayı başarmıştı.

Alınan habere göre, iki sezon önce bonservisinin P'sine 4.5 milyon euro ödenerek Tottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcuya Marsilya'nın ilgisi olduğu kaydedildi.

Siyah-beyazlı yönetim, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol atarken 5 de asist yapan yıldız isim için resmi teklif gelmesi halinde değerlendirmeye almayı planlıyor. (SABAH)