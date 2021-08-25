Gedson transferinde önemli gelişme! Ricardo Quaresma devreye girdi

Merkez orta saha transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gözü Gedson'da... Siyah Beyazlıların eski oyuncusu Portekizli yıldız Quaresma transfer için devreye girdi.

GÜNDEM 25.08.2021 - 12:21 25.08.2021 - 12:26 Kartal Bakışı
Gedson transferinde önemli gelişme! Ricardo Quaresma devreye girdi
Kaan Ayhan'ın alınması şart

Kaan Ayhan'ın alınması şart

Siyah beyazlı eski futbolcunun sayesinde Benfica ikna edilmek üzere... Geçen sezon Galatasaray’da kiralık oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu almak isteyen Beşiktaş, Sao Tome asıllı Portekizli futbolcunun kulübü Benfica’dan iki gün içinde kesin yanıt bekliyor.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Beşiktaş transfer komitesi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımda görmek istediği oyuncular için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Siyah beyazlılar geçen sezon ikinci yarıda Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için Benfica Kulübü ile yaptıkları görüşmelerde olumlu sonuç elde etti.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma’nın da sürece dahil olması sayesinde Benfica cephesi ücret konusunda büyük oranda ikna edildi. Quaresma’nın büyük mesai harcadığı bu transferde Benfica’nın iki gün içinde kesin yanıt vermesi bekleniyor. Bu oyuncuya siyah beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray da talip. (HÜRRİYET)

#gedson #Beşiktaş #Quaresma
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