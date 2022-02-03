Gedson Fernandes, Türkiye'ye gelmesinin ardından ilk açıklamalarını yaptı.

İşte Fernandes'in yaptığı açıklamalar:

"Dün gerçekten yoğun bir gün geçirdik. Tüm işlemlerden sonra buradayız. Bu süreci çabuk bir şekilde hallettik."

"Burada olduğum için mutluyum. Çok farklı duygular yaşadım. Daha önce de Türkiye'de yaşamıştım, çayı seviyorum ve uçakta tekrar onu tadabilme imkanım oldu. Mutluyum."

"Diğer taraflardan da gelen teklifler oldu ama şu anda tekliflerin önemi yok. Şu anda Rizespor'un oyuncusuyum ve elimden geleni yapacağım. Rizespor'a bireysel hedefler için değil, takıma yardımcı olabilmek için geldim."

"Her gün daha iyisini vermeye ve daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım. Gelecek planlarımla ilgili daha ilerisini, daha sonra düşüneceğim."

Beşiktaş ile ilgili soruya Gedson; "Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak. Ben buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim."

"Türkiye'de yaşadığım yer İstanbul çok güzeldi. Türkiye'de çok güzel ve sevecen insanlar var. Türkiye deyince benim aklıma bu arkadaşlık geliyor." (TRT SPOR)