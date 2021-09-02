Gedson Fernandes transferinde karar günü
Beşiktaş ile Galatasaray’ın uzun süredir peşinde koştuğu Gedson Fernandes’in transferi büyük olasılıkla bugün netleşecek...
GÜNDEM 02.09.2021 - 08:53 02.09.2021 - 08:55 Kartal Bakışı
Şampiyonlar Ligi oyuncu listesini bugün UEFA’ya bildirmek zorunda olan Beşiktaş, Benfica’dan olumlu yanıt alamazsa transferden çekilecek ve bu durumda G.Saray tek kalacak.
Siyah beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Benfica yönetimiyle anlaştığı Portekizli futbolcu için son sözü Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus söyleyecek.
Jesus onay verdiği takdirde Gedson bu sezon siyah beyazlı formayı giyecek.
Ancak Beşiktaş’ın transfer için çok önemli bir şartı bulunuyor...
Şampiyonlar Ligi’nde oynatacağı futbolcuların listesini bugün UEFA’ya vermesi gereken siyah beyazlılar, akşam saatlerine kadar Benfica’dan olumlu bir geri dönüş alamazsa transferden vazgeçecek. (HÜRRİYET)
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