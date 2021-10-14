Gana'da yetenek avı

Siyah beyazlılar Afrika'da genç yeteneklerin peşine düştü.

GÜNDEM 14.10.2021 - 12:10 14.10.2021 - 12:12 Kartal Bakışı
Gana'da yetenek avı

Beşiktaş, Gana’da yetenekli oyuncu peşinde.

Başkent Akra merkezli akademide U13, U15 ve U17 takımları mücadele ederken, söz konusu akademinin A takımının ise 2. Lig’de mücadele edeceği belirtildi.

Önümüzdeki dönemde bu akademide yeteneğini ortaya koyan futbolcular direkt kulübün bünyesine katılabilecek.

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Beşiktaş forması ile oynayan futbolcular maç öncesi ‘kartal pozu’ veriyor.

(HÜRRİYET)

#Beşiktaş #gana #kartal pozu #Siyah beyazlılar
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