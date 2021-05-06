Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Beşiktaş Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Galatasaray'ın 6 puan, Fenerbahçe'nin ise 5 puan önünde lider durumda olan Beşiktaş şampiyonluğa çok yakın. Peki Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı 37 maçta topladığı 81 puanla zirvede yer alıyor. Son maçında Vodafone Park'ta ligin flaş ekiplerinden Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Kara Kartal futboluyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanıyor.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan maçta, Beşiktaş, Galatasaray’ı Josef de Souza ve Georges Nkoudou’nun golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Kritik derbi mücadelesi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak.